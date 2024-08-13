Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту уничтожения объекта культурного наследия в Санкт-Петербурге

В социальных медиа сообщается о том, что в Санкт-Петербурге хозяева дома на Невском проспекте, являющегося объектом культурного наследия регионального значения «Санкт‑Петербургский Азовский коммерческий банк», избавляются от исторического интерьера.
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