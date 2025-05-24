Пленные из ВСУ запустили проект для помощи в поисках пропавших родственников

КУРСК, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины, сдавшиеся в плен, запустили проект «Украина пропадает без вести», целью которого является помощь родственникам в розыске украинских солдат и офицеров, о судьбе которых не сообщают украинские власти.