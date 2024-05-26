Нардеп Чернев: Белый дом работает над разрешением ВСУ бить по территории России

Глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной рады Егор Чернев заявил, что из Соединенных Штатов поступают якобы сигналы о том, что в Белом доме начали обсуждать решение о предоставлении Киеву права наносить удары американским оружием по территории России.