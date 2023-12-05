Западные манёвры или очередной поворот на 360 градусов

Natalija Osminina

Просто одни умнее, вторые глупее. Ни от первых, ни от вторых, итог войны Запада с Россией не зависит. Россия в любом случае победит, хоть обгавкайся. Просто те, кто сориентируются быстрее ( следуя лозунгу "Спасайся, кто может!") , устроятся лучше.