В последнее время на Западе наблюдаются две чётко выраженные тенденции. Первая - нарастает критика текущего курса американских и европейских властей, которая прорывается не только в интернете, но и в ведущих СМИ.
Западные манёвры или очередной поворот на 360 градусов
Комментарии
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Natalija Osminina
Просто одни умнее, вторые глупее. Ни от первых, ни от вторых, итог войны Запада с Россией не зависит. Россия в любом случае победит, хоть обгавкайся. Просто те, кто сориентируются быстрее ( следуя лозунгу "Спасайся, кто может!") , устроятся лучше.
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