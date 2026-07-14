Эксперт Роскачества Поздняков призвал проверять наличие долгов за ЖКУ при покупке жилья

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил в беседе с RT, что при покупке квартиры новый собственник не обязан платить по долгам предыдущего хозяина за коммунальные услуги.
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