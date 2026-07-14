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Эксперт Роскачества Поздняков призвал проверять наличие долгов за ЖКУ при покупке жилья

Эксперт Роскачества Поздняков призвал проверять наличие долгов за ЖКУ при покупке жилья

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков напомнил в беседе с RT, что при покупке квартиры новый собственник не обязан платить по долгам предыдущего хозяина за коммунальные услуги.

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