Ковитиди призвала ответить на атаку на Севастополь так, «чтобы вздрогнул Киев»

САША ЛЕПАЕВ

вы что верите что ответят.только языком уже сколько было нападений а сейчас и людскими ранениями. и что на Москву нападают. и что был ответ Киеву.что там банковскую разбомбили. да Зеленского нельзя трогать он еще не весь народ истребил.а помните как Медведев в грудь себя бил пусть только попробуют Крым бомбить мы все разнесем.ну и что ..это только слова.