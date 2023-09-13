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Ковитиди призвала ответить на атаку на Севастополь так, «чтобы вздрогнул Киев»

Ковитиди призвала ответить на атаку на Севастополь так, «чтобы вздрогнул Киев»

Представитель Совета Федерации Ольга Ковитиди призвала ответить на ракетную атаку Вооруженных сил Украины на город Севастополь так, «чтобы вздрогнул Киев».

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Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
вы что верите что ответят.только языком уже сколько было нападений а сейчас и людскими ранениями. и что на Москву нападают. и что был ответ Киеву.что там банковскую разбомбили. да  Зеленского нельзя трогать он еще не весь народ истребил.а помните как Медведев в грудь себя бил пусть только попробуют  Крым бомбить мы все разнесем.ну и что ..это только слова.
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Andrey Volk
Ну что вы, разве мы так можем, мы же гуманисты, хохлотвари могут спать спокойно.
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Светлана Шнайдер
Очередной ссобрание  псевдоэкспертов. У нас все знают как правильно лечить пациентов, как правильно  учить детей в школе, теперь учим, как правильно воевать. Так может вы ,   все пишущие статейки , и покажете личный пример. Так, пожалуйста,  вперёд  в атаку. А ребята пусть отдохнут....
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