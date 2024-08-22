Минобразования сделало заявление о смещении учебного года и продлении летних каникул Юлия ЧелкановаВ последние дни в медиа и социальных платформах активно циркулируют слухи о потенциальной смене даты начала учебного года в России на месяц позже.
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