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ООН - об отстранении российских спортсменов: это запрещено международным правом

ООН - об отстранении российских спортсменов: это запрещено международным правом

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки во время выступления на на Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) назвала санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии грубым нарушением прав человека.

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