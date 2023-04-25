ООН - об отстранении российских спортсменов: это запрещено международным правом

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки во время выступления на на Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) назвала санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии грубым нарушением прав человека.
Специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) Александра Ксантаки во время выступления на на Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) назвала санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии грубым нарушением прав человека.
Свежие комментарии