В России впервые лишили гражданства двух иностранцев, не вставших на воинский учет

Такое решение принял суд в Челябинской областиЦентральный районный суд Челябинска лишил приобретенного российского гражданства двух мужчин, уклонившихся от постановки на воинский учет, апелляция подтвердила это решение.
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