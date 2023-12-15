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В России впервые лишили гражданства двух иностранцев, не вставших на воинский учет

В России впервые лишили гражданства двух иностранцев, не вставших на воинский учет

Такое решение принял суд в Челябинской областиЦентральный районный суд Челябинска лишил приобретенного российского гражданства двух мужчин, уклонившихся от постановки на воинский учет, апелляция подтвердила это решение.

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