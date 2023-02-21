С нами не соскучишься!

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Шокирующие секреты, которые скрывают от нас отели

Шокирующие секреты, которые скрывают от нас отели

Потратив 200 долларов на хороший номер в отеле на время своей поездки, справедливо ожидать, что всё будет в порядке, не так ли? Однако когда вы снимаете номер в гостинице, вы даже не задумываетесь о том, какие нелицеприятные секреты она может таить.

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