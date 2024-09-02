Сегодня – последний день работы Мобильного избирателя на выборах губернатора Астраханской области

Сервис «Мобильный избиратель» сегодня завершит свою работу на губернаторских выборах. Напомним, этот механизм позволяет проголосовать на удобном для вас участке, если в дни выборов вы будете находиться не по месту жительства (регистрации).
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