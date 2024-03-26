Страшнее смерти: Ухо террориста из "Крокуса" оказалось посланием

По прошествии нескольких дней после чудовищного террористического акта в "Крокус Сити Холл" в сети всё чаще появляются ролики, где люди в прямом смысле сочувствуют террористам, с которыми якобы жестоко обращались силовики.
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