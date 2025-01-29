В Петербурге пройдет форум «Открытый взгляд», где представят ключевые проекты года в сфере современного танца

Одним из ключевых событий станет международный танцевальный форум «Поляна Арт Фест» На форуме «Открытый взгляд» в Санкт-Петербурге будут представлены основные проекты текущего года в области современного танца.
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