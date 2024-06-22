Хунка и его подельники-эсэсовцы причастны к убийствам не менее 500 граждан СССР

Украинский нацист Ярослав Гунько (Хунка), заочно обвиняемый в России в геноциде гражданского населения, вместе с подельниками-эсэсовцами причастен к жестокой расправе над не менее чем 500 советскими гражданами, рассказал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
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