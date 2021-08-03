Олимпийский чемпион Тихонов осудил действия бегуньи Тимановской

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, ныне проживающий в Белоруссии, в разговоре с «Известиями» осудил отказ белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской пробежать дополнительную дисциплину на Олимпийских играх в Токио.