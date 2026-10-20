Девушка перевела продавцу 160 719 рублей в качестве полной предоплаты за смартфон, после чего он перестал выходить на связь, а его аккаунт заблокировали.
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