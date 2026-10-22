Скандал вокруг клипа Егора Крида на песню «Милый ублюдок» получил новый поворот. В «Мосфильме» отреагировали на появление в ролике лонгслива с изображением, связанным с фильмом «Иди и смотри», и заявили, что считают подобное использование кадров культовой военной картины недопустимым.