Скандал вокруг клипа Егора Крида на песню «Милый ублюдок» получил новый поворот. В «Мосфильме» отреагировали на появление в ролике лонгслива с изображением, связанным с фильмом «Иди и смотри», и заявили, что считают подобное использование кадров культовой военной картины недопустимым.
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