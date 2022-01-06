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Хазин рассказал про невозможность «зеленой революции» в ближайшие 20 лет

Хазин рассказал про невозможность «зеленой революции» в ближайшие 20 лет

Если «зелёную революцию» в энергетике, о которой говорят в Европе, начать прямо сейчас, то ничего, кроме сжигания ресурсов, из этого не получится.

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