Рим (ATP). 4-й круг. Рублев сыграет с Ганфманном, Джокович – с Норри, Синнер встретится с Серундоло

Новак Джокович встретится с Кэмероном Норри. Сетка турнира здесь. Internazionali BNL d’Italia Рим, Италия 9 – 21 мая 2023 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 7 705 780 евро Открытые корты, грунт Четвертый круг Новак Джокович (Сербия) Кэмерон Норри (Великобритания) Дата проведения 16 мая, 12.
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