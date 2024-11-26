Загадка лишь для людей с мощным глазомером: найдите муравья

Сможете решить на глазок? фото: DudolfХудожник Гергей Дудаш (широко и далеко известный под творческим псевдонимом Dudolf), он как Левша, только венгерский! Едва мы решим, что в очередной вырвиглазной головоломке маэстро намельчил мельче мелкого, как он снова является со своими волшебными мелками и в новой работе превосходит сам себя! Воистину для него мелочей не бывает.