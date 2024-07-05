Стало известно о злоупотреблении при гособоронзаказах в Смоленске

Суд продлил меру пречения обвиняемой в серьёзном преступлении иностранной руководительнице смоленской компании Гендиректор АО «Интеграл-Запад» и иностранка Ольга Ушал стала в Смоленске подореваемой по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.