Поликлинику и гостиницы построят в парке «Сераксеево» в Серпухове

В парке «Сераксеево» в Серпухове планируют существенно расширить инфраструктуру. На территории появятся поликлиника, гостиницы и пляж, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его визита в округ.
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