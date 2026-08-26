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Поликлинику и гостиницы построят в парке «Сераксеево» в Серпухове

Поликлинику и гостиницы построят в парке «Сераксеево» в Серпухове

В парке «Сераксеево» в Серпухове планируют существенно расширить инфраструктуру. На территории появятся поликлиника, гостиницы и пляж, доложили губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву во время его визита в округ.

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