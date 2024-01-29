Крушение под Белгородом военно-транспортного самолета ИЛ-76, перевозившего украинских пленных, сравнимо со сбитым малазийским "Боингом МН17" над Украиной в 2014 году, позволившим Киеву получить лживый предлог для агрессии.
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