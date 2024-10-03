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Калужские новости

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Открыта мемориальная доска в память о Евстафии Винокурове

Открыта мемориальная доска в память о Евстафии Винокурове

В торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель «Калужского регионального союза строителей», Почетный гражданин Калуги и области Николай АлмазовВ торжественной церемонии приняли участие Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и председатель «Калужского регионального союза строителей», Почетный гражданин Калуги и области Николай Алмазов.

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