Сотрудники Госавтоинспекции Якутии подарили праздник подшефным детям

В рамках профильного мероприятия «Безопасные каникулы» сотрудниками Госавтоинспекции республики организовано мероприятие для детей 2-й семьи Мохсоголлохского детского дома с посещением кинотеатра, кафе и ледового городка.
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