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Живая Кубань

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Власти Новороссийска увеличили выплаты горожанам, пострадавшим от удара БПЛА

Власти Новороссийска увеличили выплаты горожанам, пострадавшим от удара БПЛА

Власти Новороссийска увеличили выплаты горожанам, пострадавшим от удара БПЛАПосле массированной атаки на Новороссийск власти города приняли решение об увеличении выплат материальной и финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.

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