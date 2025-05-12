Власти Новороссийска увеличили выплаты горожанам, пострадавшим от удара БПЛА

Власти Новороссийска увеличили выплаты горожанам, пострадавшим от удара БПЛАПосле массированной атаки на Новороссийск власти города приняли решение об увеличении выплат материальной и финансовой помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций.
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