Вместо Hyundai Solaris и Toyota Corolla – Chery Arrizo 8 и Geely Emgrand. Названы самые популярные седаны в России в январе 2024 года

Аналитики «Открытие Авто» оценили динамику продаж седанов на российском рынке. Оказалось, что за год доля китайских машин в сегменте увеличилась в 17 раз – с 1,3% в январе 2023 года до 19% в январе 2024 года.
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