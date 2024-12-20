Первая тысяча км с мощным седаном Джили: как едет? Какой расход?

Geely Preface, 2.0T (200 л. с.), Р7, 2024 г. в. Изготовитель – Geely Motors Год выпуска – 2024 В эксплуатации «За рулем» – с октября 2024 года Пробег на момент отчета – 9500 км Первые 1000 км, которые я наездил на этом седане, оставили от Префейса приятные впечатления.