United Rugby Championship. 1-й тур. «Шаркс» сыграют с «Лайонс»

United Rugby Championship 1-й тур 8 марта Шаркс – Лайонс – 15.00 мск Турнирное положение: Лейнстер – 56 очков (12 игр), Глазго – 44 (12), Буллс – 41 (12), Шаркс – 34 (11), Манстер – 33 (12), Кардифф Блюз – 31 (12), Эдинбург – 30 (12), Оспрейс – 29 (12), Стормерс – 29 (12), Лайонс – 28 (11), Скарлетс – 28 (12), Коннахт – 28 (12), Ольстер – 27 (12), Бенеттон – 27 (12), Дзебре – 25 (12), Дрэгонс – 8 (12).
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