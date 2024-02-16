Хавьер Бардем считается главным кандидатом на роль Галактуса в фильме “Фант...

Хавьер Бардем считается главным кандидатом на роль Галактуса в фильме “Фантастическая четверка”После официального анонса состава актеров для “Фантастической четверки” Джефф Снайдер из The InSneider сообщил , что Marvel в настоящее время рассматривает Хавьера Бардема для роли Галактуса, пожирателя миров.