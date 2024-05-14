Газоснабжение Европы зависит от одной Equinor Норвегия обогнала Россию и стала главным поставщиком газа в Европу.
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Газоснабжение Европы зависит от одной Equinor Норвегия обогнала Россию и стала главным поставщиком газа в Европу.
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