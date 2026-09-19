В Удмуртии почтили память оружейников республики

Ижевск. Удмуртия. Торжественные мероприятия ко Дню оружейника (0+) в Ижевске начались 19 сентября с церемонии возложения цветов в Сквере Победы.
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