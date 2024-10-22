ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это испанец Хуан Оливьера.
"Русские - самый упрямый и любопытный народ в мире". Испанец переехал в Россию и рассказал, какими видит наш народ и страну
Комментарии
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Алексей Тан
Эти ИНОРОДЦЫ... только ПОДЧЁРКИВАЮТ... что ОНИ не носители Русского языка и РУССКОЙ культуры.... РУССКИЙ... ЭТО не гражданство и не принадлежность, к определённой стае, паутине... как евреи или украинЧи... и даже не РОЖА и не штамп в ПАСПОРТЕ.... А ПРИЧАСТНОСТЬ... принадлежность... к чему то большому и СПРАВЕДЛИВОМУ. .... А испанец, всего лишь..."бегунок".
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10 час.
ВС
Владимир Сергеев
Экспедиция Колумба В 1492 г. Испанская экспедиция под командованием Христофора Колумба достигла берегов острова Сан Сальвадор на Багамских островах. Этот год считается датой открытия Америки европейцами. С этого момента начинается массовая колонизация континента европейцами.
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9 час.
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