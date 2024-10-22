"Русские - самый упрямый и любопытный народ в мире". Испанец переехал в Россию и рассказал, какими видит наш народ и страну

Алексей Тан

Эти ИНОРОДЦЫ... только ПОДЧЁРКИВАЮТ... что ОНИ не носители Русского языка и РУССКОЙ культуры.... РУССКИЙ... ЭТО не гражданство и не принадлежность, к определённой стае, паутине... как евреи или украинЧи... и даже не РОЖА и не штамп в ПАСПОРТЕ.... А ПРИЧАСТНОСТЬ... принадлежность... к чему то большому и СПРАВЕДЛИВОМУ. .... А испанец, всего лишь..."бегунок".