"Русские - самый упрямый и любопытный народ в мире". Испанец переехал в Россию и рассказал, какими видит наш народ и страну

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ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это испанец Хуан Оливьера.

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Комментарии
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Алексей Тан
Эти ИНОРОДЦЫ... только ПОДЧЁРКИВАЮТ... что ОНИ не носители Русского языка и РУССКОЙ культуры.... РУССКИЙ... ЭТО не гражданство и не принадлежность, к определённой стае, паутине... как евреи или украинЧи... и даже не РОЖА и не штамп в ПАСПОРТЕ.... А ПРИЧАСТНОСТЬ... принадлежность... к чему то большому и СПРАВЕДЛИВОМУ. .... А испанец, всего лишь...&quot;бегунок&quot;.
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