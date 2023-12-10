Американцы с ужасом ждут появления на Украине северокорейских KN-23

Тактическое ракетное оружие КНДР — сильная и давняя головная боль США Константин Ольшанский Фото: Минобороны РФ/ТАСС США обвинили Северную Корею в поставках оружия в Россию, включая баллистические ракеты KN-23.
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