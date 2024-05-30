Соседи уже на "шкурке" ощутили последствия чистки в МО

Анд В нормальные времена таких генералов воровитых растреливали а не сроки давали🤦🏼‍♂️

ВТ Виталий Тарасов И - ВСЁ - ТАКИ! - И - ВСЁ - ТАКИ! Уважаемый, Аудрюс! Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно, то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно.