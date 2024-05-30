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Свежие комментарии

  • ninikooo Митусова
    Ваши санкции, господа « нетоварищи», поверьте в отхожем месте на гвоздик- они вам пригодятся самим.Ой, а шо случилось?
  • Юра Терских
    Деньги  в  стране есть,  чтобы   их   воровать  ,  а СМИ что бы народу  по ушам  откатывать.  Коснулось серьезно и  п...Соседи уже на "шк...
  • Виталий Тарасов
    И  -  ВСЁ  -  ТАКИ!  -  И  -  ВСЁ  -  ТАКИ!  Уважаемый,  Аудрюс!  Болезнь  одна  лишь заразительна,  здоровье  не  за...Соседи уже на "шк...

Соседи уже на "шкурке" ощутили последствия чистки в МО

Соседи уже на "шкурке" ощутили последствия чистки в МО

Автор:  АМАРАНТ "Мы так не договаривались!." К ним понеслось то, что раньше держали "в заначке". Мы так не договаривались!.

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Комментарии
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Анд
В нормальные времена таких генералов воровитых растреливали а не сроки давали🤦🏼‍♂️
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5 час.
ВТ
Виталий Тарасов
И  -  ВСЁ  -  ТАКИ!  -  И  -  ВСЁ  -  ТАКИ!  Уважаемый,  Аудрюс!  Болезнь  одна  лишь заразительна,  здоровье  не  заразительно,  то  же  самое с  заблуждением  и  истиной.  Вот  почему  заблуждения  распространяются  быстро,  а  истина  так  медленно.
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1 час.
Юра Терских
Деньги  в  стране есть,  чтобы   их   воровать  ,  а СМИ что бы народу  по ушам  откатывать.  Коснулось серьезно и  половина   МО  ,меняет   погоны на   ватники с   номерами. Ряженный в  стороне  останется .
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53 мин.

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