Автор: АМАРАНТ "Мы так не договаривались!." К ним понеслось то, что раньше держали "в заначке". Мы так не договаривались!.
Соседи уже на "шкурке" ощутили последствия чистки в МО
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Анд
В нормальные времена таких генералов воровитых растреливали а не сроки давали🤦🏼♂️
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5 час.
ВТ
Виталий Тарасов
И - ВСЁ - ТАКИ! - И - ВСЁ - ТАКИ! Уважаемый, Аудрюс! Болезнь одна лишь заразительна, здоровье не заразительно, то же самое с заблуждением и истиной. Вот почему заблуждения распространяются быстро, а истина так медленно.
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1 час.
Юра Терских
Деньги в стране есть, чтобы их воровать , а СМИ что бы народу по ушам откатывать. Коснулось серьезно и половина МО ,меняет погоны на ватники с номерами. Ряженный в стороне останется .
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53 мин.
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