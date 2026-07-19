«Никаких денег и оружия»: «Альтернатива для Германии» потребовала полного прекращения поддержки Киева (ВИДЕО)

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в очередной раз обозначила бескомпромиссную позицию своей партии по украинскому кризису, призвав к полному и безоговорочному сворачиванию помощи Киеву.
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