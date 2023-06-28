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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил во вторник 27 июня госагентству БелТА, что Евгений Пригожин находится на территории республики и отметил: руководство Минобороны страны заинтересовано в получении опыта бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил во вторник 27 июня госагентству БелТА, что Евгений Пригожин находится на территории республики и отметил: руководство Минобороны страны заинтересовано в получении опыта бойцов ЧВК «Вагнер»

﻿﻿Во вторник, 27 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил госагентству БЕЛТА, что Евгений Пригожин находится на территории республики, и отметил, что руководство Минобороны страны заинтересовано в получении опыта от бойцов ЧВК Вагнера.

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