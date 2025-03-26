Погребняк: «Футболистам «Зенита» надо рты позакрывать»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о скандальных комментариях зенитовцев Андрея Мостового и Максима Глушенкова, после которых в СМИ начала появляться информация об их конфликте с главным тренером Сергеем Семаком.