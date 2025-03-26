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Погребняк: «Футболистам «Зенита» надо рты позакрывать»

Погребняк: «Футболистам «Зенита» надо рты позакрывать»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк высказался о скандальных комментариях зенитовцев Андрея Мостового и Максима Глушенкова, после которых в СМИ начала появляться информация об их конфликте с главным тренером Сергеем Семаком.

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