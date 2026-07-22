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SpaceX запустила новаторскую миссию по обслуживанию спутников на орбите

SpaceX запустила новаторскую миссию по обслуживанию спутников на орбите

Аппарат MRV / © Northrop Grumman Компания назвала миссию MRV-MEP, поскольку на орбиту вывели Mission Robotic Vehicle (MRV) — роботизированный сервисный аппарат — и три Mission Extension Pods (MEP) — модуля продления срока службы спутников.

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