SpaceX запустила новаторскую миссию по обслуживанию спутников на орбите

Аппарат MRV / © Northrop Grumman Компания назвала миссию MRV-MEP, поскольку на орбиту вывели Mission Robotic Vehicle (MRV) — роботизированный сервисный аппарат — и три Mission Extension Pods (MEP) — модуля продления срока службы спутников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии