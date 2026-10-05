Собянин подвел итоги первого месяца работы Рублево-Архангельской линии метро

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков За первый месяц работы Рублево-Архангельской линии метро в Москве по этой ветке было совершено более 850 тыс.
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