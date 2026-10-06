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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

7 подписчиков

🤑Автомобили в России подорожали вдвое всего за пять лет, и цены скоро опять взлетят. Средняя стоимость выросла с 1,68 млн рублей в 2020 году до 3,29 млн в 2025-м.

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