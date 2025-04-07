Беглов поздравил с днем рождения Валентину Матвиенко

Он пожелал ей крепкого здоровья и новых свершений на благо России Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил с днём рождения Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Валентину Матвиенко.
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