Пермский национальный исследовательский политехнический университет поднялся в сводном рейтинге аналитического центра «Эксперт» с 36–41-го места на 24–25-е, а по числу совместных проектов с предприятиями и научными учреждениями занял первое место среди профильных технических вузов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Зеленский уже 3 н...
- За дискредитацию ...
- Лавров откровенно...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым