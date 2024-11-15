Bitsight приобретает Cybersixgill за 115 миллионов долларов

В мире кибербезопасности происходит консолидация. Bitsight, стартап в сфере кибербезопасности, который в последний раз оценивался в 2,4 миллиарда долларов, когда рейтинговая компания Moody's приобрела долю в бизнесе и стала его крупнейшим акционером в 2021 году, приобретает компанию Cybersixgill за 115 миллионов долларов.