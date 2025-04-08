В Казани судят подругу девушки, погибшей в момент катания на тюбинге, привязанном к авто

Автор: Дмитрий ШатровКировский суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела Эвелины Якуповой, которую обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сопряженном с оставлением места ДТП.
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