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Патрик Беверли о Д’Анджело Расселле: «После Уэстбрука Хэм может посадить на скамейку кого угодно»

«Лейкерс» посадили на скамейку Ди-Ло. Я вспоминаю, как Дарвин Хэм смог перевести на скамейку запасных такого игрока, как Расселл Уэстбрук.

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