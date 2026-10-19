В Воронеже после выходных отопление подключили в 27% многоквартирных домов — в 1277 из 4694. Тепло также появилось в 150 детских садах (72%), 91 учебном заведении (63%) и 70 лечебных учреждениях (46%).
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