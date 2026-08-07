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3 способа начать делать то, что не хочется: как одной фразой переделать свое «хочу» в «надо»

3 способа начать делать то, что не хочется: как одной фразой переделать свое «хочу» в «надо»

Советы для тех, кто оказался в тупике «Прислуга»«Мне 35 лет, я мама двоих детей. Полгода назад вышла из декрета в крупную компанию — сама хотела этого: надоело сидеть дома, хотелось общения, интересных задач.

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