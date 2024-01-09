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МО: Инженеры группы «Запад» уничтожили немецкие «кассеты» под Купянском

МО: Инженеры группы «Запад» уничтожили немецкие «кассеты» под Купянском

Инженерное подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» в рамках проведения работ на Купянском участке линии боевого соприкосновения обнаружили кассетные бомбы, который киевскому режиму отправила Федеративная Республика Германия.

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