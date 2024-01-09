Инженерное подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» в рамках проведения работ на Купянском участке линии боевого соприкосновения обнаружили кассетные бомбы, который киевскому режиму отправила Федеративная Республика Германия.
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