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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Разбирайте праздничные даты на Пятницу

Разбирайте праздничные даты на Пятницу⬇️ ✔️ День неприятностей "Пятница, 13-е" и День позитивного мышления – можно, как минимум, вывести день на нейтралку, сбалансировав негатив позитивом ✔️Международный день шоколада и День кофе – идеальное совпадение ✔️Международный день скептиков и День сверхъестественного – и снова каждый выбирает свое, хотя можно устроить и дебаты;) ✔️День "Обнимите своего начальника" и День "Бросьте вызов суевериям" – ну это к тому, что многие привыкли считать начальников какими-то роботами, которым человеческое общение чуждо, а вы попробуйте обнимите и увидите, что это не так ✔️День "Дети захватывают кухню" и День "Виноват кто-то другой" – идея для веселого вечера: разрешите детям приготовить ужин.

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